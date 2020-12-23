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: "رمسيس وذهب الفراعنة" معرض دولي في 5 مدن عالمية

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الحكومة: "رمسيس وذهب الفراعنة" معرض دولي في 5 مدن عالمية : "رمسيس وذهب الفراعنة" معرض دولي في 5 مدن عالمية

مصراوي Masrawy

01:35 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان رمسيس وذهب الفراعنة"، في 5 مدن عالمية، خلال الفترة التي تمتد من نوفمبر 2021 حتى يناير 2025، وتتضمن أماكن العرض، 3 مواقع بالولايات المتحدة الأمريكية، هي متحف هيوستن للعلوم الطبيعية، بمدينة هيوستن بولاية تكساس، ومتحف دي يونج، بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وقاعة كاسل، بمدينة بوسطن بولاية ماساشوستس، بالإضافة إلى قاعة لندن للمعارض بمدينة لندن بالمملكة المتحدة، وقاعة لافيليت، بمدينة باريس بفرنسا.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي عقب اجتماع الأسبوعي.

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