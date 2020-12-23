بعد أزمة البطاطس الأخيرة.. نائب "المصري الديمقراطي" لوزير الزراعة: نتبنى تشريعًا للزراعات التجميعية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

التقى النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس الشيوخ، عن الحزب المصري الديمقراطي، السيد القصير وزير الزراعة، أمس، في لقاء تعارفي وتقديم بعض الطلبات الخاصة بمواطني محافظة الدقهلية.

وتم خلال اللقاء مناقشة الأزمة الحالية التي يواجهها مزارعو البطاطس؛ نتيجة انهيار أسعار البطاطس والتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين هذا العام.

وطرح النائب إمكانية عودة نظام الدورة الزراعية للتحكم في عوامل العرض والطلب للمحاصيل الزراعية وتجنب أثر زيادة العرض على الطلب في بعض المواسم؛ وما ينتج عنه من خسائر فادحة للفلاح فوق ما يعانيه أصلًا من مشكلات.

وتطرق عضو مجلس الشيوخ إلى مناقشة فكرة الزراعات التجميعية كبديل لنظام الدورة الزراعية التي تم تجربتها في بعض مناطق الصعيد، وتقوم على زراعة محصول واحد في مربع زراعي كبير بالتنسيق بين ملاك الأراضي ووزارة الزراعة، ويساعد ذلك الفلاحين على الاستغلال الأمثل للأراضي وتحقيق اقتصاديات أفضل للفلاح.

وعرض سامي على الوزير إمكانية تبني الحزب المصري الديمقراطي دراسة إصدار تشريع من خلال نوابه في مجلسَي الشيوخ والنواب، يقنن موضوع الزراعات التجميعية أو حتى عودة نظام الدورة الزراعية بعد القيام بالحوارات المجتمعية اللازمة.

وتطرقت المناقشة مع وزير الزراعة إلى أهمية هذا التشريع لمواجهة العديد من العوامل السلبية التي تؤثر علي الفلاح المصري نتيجة تفتيت الملكية الزراعية.

وأشار سامي إلى أن تبني تجربة الزراعة التجميعية أو عودة العمل بالدورة الزراعية سيسهم بشكل كبير في تحسين اقتصاديات المزارعين، وكذلك تقليل هدر مياه الري الناتج عن زراعة محاصيل مختلفة في مساحات صغيرة دون تنسيق بين المزارعين.

وأكد النائب، في نهاية اللقاء، أنه لديه العديد من الملفات التي سيتم عرضها في لقاءات أخرى مع الوزير، وفقًا لأجندة الحزب الذي يعطي أولوية في برامجه للعامل والفلاح.