كرم جبر: القوى الناعمة المصرية تعرضت للضرب بسبب غزو المسلسلات التركية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه في السنوات الأخيرة حدث نوع من التجريف واستنزاف القوى الناعمة المصرية، ولم يحدث تجديد حقيقي، مضيفا بأن الحضور يشكلون ضمير ووجدان الشعب المصري فمصر بها عدد من المثقفين والأدباء والمخرجين الذين يساوون دولة أخرى.

وأضاف جبر في كلمته بورشة العمل التي ينظمها المجلس حول الدراما بحضور كتاب وفنانين ومنتجين تحت عنوان "الدراما_المجتمع_التأثير"، القوة الناعمة النصرية التي نفتخر بها في كل المواقف ونرى الفنان المصري زعيم في مكانه مثل المسلسلات الوطنية كرأفت الهجان.

ولفت إلى أنه في الفترة الأخيرة كان هناك قصور وتساؤل عن السبب، سواء أكان الإعلام أو الجفاف في هذا المجال"، مؤكدا أن مصر ولادة لكنها تحتاج آلية.

وتابع: "حدث في الفترة الأخيرة ضرب للقوة الناعمة المصرية فالفن المصري أعطى للوطن التفرد والتميز، وحدث غزو كبير جدا للمسلسلات التركية والهندية لكن في الفترة الأخيرة عاد المسلسل المصري قويا في رمضان الماضي وعاد لمكان الصدارة مرة أخرى".

وواصل جبر: كيف نقدم فنا أصيلا يعبر عن المجتمع؟ فأحيانا يقدم المجتمع باعتباره مجتمع القصور، وعندما تم عمل مسلسل الاختيار رأينا الجمهور يسعي للفن الأصيل، فهم يريدون فنا جادا يلتف حوله الناس.​