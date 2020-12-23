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"توطين الوظائف" بالمدينة تشن حملة تفتيشية على المجمعات

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زارت نحو 500 منشأة وضبطت 21 مخالفة وحرّرت 17 إنذاراً

أسفرت الحملة التفتيشية التي نفّذتها اللجنة التنفيذية لتوطين الوظائف بمنطقة المدينة المنوّرة، على المجمعات المغلقة، وفقاً لقرار التوطين المناطقي، بهدف التأكّد من استمرار العمل بشكل نظامي وتطبيق الأنظمة، والتأكّد من الالتزام بتنفيذ قرارات التوطين؛ عن زيارة ٤٩٦ منشأة، وضبط ٢١ مخالفة وتحرير ١٧ إنذاراً.

وشارك في هذه الحملة كل من: محمد النعمي مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل، وصالح السحيمي مدير مكتب العمل، وطارق الحازمي مدير إدارة التفتيش، ورامي الشريف أمين عام اللجنة، ونائب رئيس الفرق الميدانية المفتش عماد مخاشن، كما شاركت الجهات الأمنية لدعم الفرق الميدانية.

وتعد نسبة الالتزام عالية جداً فيما يتعلق بتوطين فرص العمل بالمولات بشكل واضح، ولاتزال أعمال اللجنة مستمرة وفق خطة العمل المعدة لهذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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