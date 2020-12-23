"بن معمر" يؤكد تعزيز التبادل الثقافي والعملي بين المملكة وجمهورية الصين

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خلال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ببكين

عقد مجلس إدارة فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين، اجتماعه الرابع بتاريخ (21/ 12/ 2020م) عن بُعد عبر الشبكة (On-line)، بمشاركة مسؤولي المكتبة بالمركز الرئيسي بالرياض وفرع جامعة بكين بجمهورية الصين الشعبية.

واستهل الاجتماع مدير فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين الدكتور (جنغ)؛ حيث رحّب بجميع أعضاء المجلس، وتقدم بالشكر لرئيس المجلس على دعمه المتواصل من أجل تطوير العلاقات الثقافية والعلمية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.

ووجّه رئيس المجلس (فيصل بن معمر) في كلمته التي رحّب فيها بأعضاء المجلس، الشكر والتقدير للسفير الصيني بالمملكة العربية السعودية تشن وي تشينغ، والسفير السعودي بجمهورية الصين الشعبية تركي بن محمد الماضي، كما وجّه الشكر لنائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد بن عبدالعزيز العجلان، ومدير شركة أرامكو في آسيا أنور بن عبدالله حجازي.

وأشاد "بن معمر" بتعامل الفرع وجامعة بكين من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من جائحة كورونا، وحث على بذل المزيد من الجهود التي من شأنها أن تسهم في تطور العلاقات الثقافية والعلمية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.

من جهته رحّب نائب مدير جامعة بكين الدكتور شين باوجيان (Chen Baojian) الذي ينوب عن مدير الجامعة الدكتور (هاو بينغ) بأعضاء المجلس.

واعتمد المجلس برنامج الأنشطة الثقافية والعلمية، للعام 2021م، الذي تَضَمّن تعزيز بناء مصادر المعلومات وتطوير خدمات المعلومات بشكل مبتكر، واستئناف الأنشطة الثقافية مع تطبيق إجراءات الوقاية من الوباء ومكافحته، وتنظيم مشاريع التبادل الثقافي عبر الإنترنت "عرض الثقافة الصينية العربية"، مع التركيز على مواضيع ثقافية مختلفة كـ("تمور المملكة العربية السعودية"، "ثقافة الطعام الصينية العربية"، "الآثار الثقافية السعودية"، "الحصان"، و"الجمل" وغيرها). وتحفيز وتنظيم الطلاب للقيام بالترجمة بين اللغتين الصينية والعربية، والتعريف بالحضارة التاريخية العريقة والثقافة الاجتماعية للأمة الصينية والعالم العربي في شكل صور ونصوص، وتعزيز التواصل الحضاري المتبادل بين الصين والسعودية من خلال التواصل الثقافي.

واعتمد المجلس الاستمرار في تعزيز الترجمة بين الثقافتين الصينية والعربية، والقيام بعمل مميز في ترجمة ونشر "ملخص موسوعة المملكة "، للغة الصينية ومراجعة الترجمة بشكل شامل.

وقرر المجلس إطلاق موقع إلكتروني جديد لفرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين، وزيادة تحسين خدمات الموقع وتصميمه، وتعزيز ترويج أعمال الفرع والتواصل الثقافي.

وحث إدارة فرع المكتبة على بذل المزيد من الجهد بما يخدم التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية وتحقيق الأهداف التي تسهم في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

وكان المجلس قد اطلع على تقرير أعمال فرع المكتبة لعام (2020م)، الذي تَضَمّن القيام باتخاذ كل التدابير والإجراءات للوقاية من فيروس (كوفيد-19)؛ لضمان سلاسة التشغيل لفرع المكتبة، وتعزيز بناء الموارد وتحسين القدرة على دعم الوثائق، وتطوير الخدمات المتنوعة بشكل مبتكر، وإنشاء صورة جيدة لفرع المكتبة، كما تَضَمّن القيام بأنشطة أكاديمية من شأنها أن تسهم في تطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وتحسين البنية التحتية وتعزيز الإدارة العلمية.

ومن بين المشاركين في الاجتماع المشرف العام على المكتبة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، ونائب المشرف العام الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد، ونائب مدير جامعة بكين البروفيسور وانغ بوا، ومدير فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بجامعة بكين الدكتور جنغ تشن ون، ونائب مدير فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين الدكتور عابد علي الشريف.

يُذكر أن الدورة الثالثة للمجلس قد عُقدت بمقر المكتبة بمدينة الرياض في السادس من شهر يناير 2020؛ ‪حيث ناقش الاجتماعُ خطط وبرامج المكتبة المعرفية ومشروعاتها الثقافية التي تستهدف تعزيز العلاقات بين الثقافتين العربية والصينية، وتفعيل أوجه التعاون الثقافي والعلمي بين المكتبة وجامعة بكين، وكان من أبرزها اللقاءات الثقافية التي تعقد بين الشباب السعودي والصيني للتعرف على مختلف الأدبيات الثقافية المعاصرة، وسبل تطوير نظام المكتبة الإلكتروني بما يتلاءم مع التطورات الحديثة التي تعتمد على النظم السحابية، وبما يحقق أفضل الحلول التقنية، وتطوير البوابة الإلكترونية للمكتبات العربية والصينية، وإبراز دورها في تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين المملكة والصين.