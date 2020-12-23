أخبار عاجلة

الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة -
"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية -
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها من الهجمات الإلكترونية -
الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة -
سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها بدءاً من الثلاثاء المقبل -
"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية -
البرنامج السعودي لإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية بـ 500 مليون ريال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الزكاة" و"منشآت" توقّعان مذكرة لخدمة رواد الأعمال

Print
"الزكاة" و"منشآت" توقّعان مذكرة لخدمة رواد الأعمال "الزكاة" و"منشآت" توقّعان مذكرة لخدمة رواد الأعمال
لتيسير الاستعلام عن الأعداد والإيرادات وحجم النشاط ونوعه

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم، توقيعَ مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الهيئتين، وتوظيف إمكانياتهما في تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المكلفين بأحكام أنظمة الزكاة والضريبة من رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

ووقّع مذكرة التفاهم من طرف "الزكاة والدخل" محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي؛ فيما وقّع المذكرة من طرف "منشآت" محافظ الهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

وتقضي المذكرة ببناء التكامل الإلكتروني بين "الزكاة والدخل" و"منشآت"، بما يساعد على معرفة واقع المكلفين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتيسير الاستعلام عن أعداد المكلفين والإيرادات وحجم النشاط ونوعه.

وتهدف المذكرة إلى تشكيل فِرَق العمل المشتركة بين الهيئتين؛ وذلك من أجل إعداد الدراسات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في توعية المكلفين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة امتثالهم الضريبي وتطوير البرامج في مركز "ذكاء" التابع لـ"منشآت" طبقًا للآليات المعتمدة من كلا الطرفين، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وفعاليات لتوعية المكلفين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية

الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية

600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة

"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية

"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية

شبكة عيون الإخبارية