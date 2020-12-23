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الصندوق الصناعي: 5 مليارات ريال قيمة دعم القطاع الخاص لمواجهة كورونا

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أكّد تقليص مدة الإجراءات الداخلية.. وأتمتة جميع إجراءات القروض

الصندوق الصناعي: 5 مليارات ريال قيمة دعم القطاع الخاص لمواجهة كورونا

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، اليوم، أن القيمة الإجمالية للمبادرات التي أطلقها لدعم جهود الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب جائحة كورونا تجاوزت خمسة مليارات ريال.

وأوضح الصندوق أن عدد المشاريع التي تمت إعادة هيكلتها للعملاء وصل إلى 546 بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات ريال، حيث بلغ عدد المشروعات الصغيرة التي تم تأجيل وإعادة هيكلة دفعاتها إلى 274 مشروعاً، بقيمة تتجاوز 826 مليون ريال، فيما بلغ عدد المشاريع المتوسطة 118 مشروعاً بقيمة تتجاوز 906 ملايين ريال، وكان نصيب المشاريع الكبيرة 40 مشروعاً بقيمة تجاوزت 2.3 مليار ريال، وحصة المشروعات الطبية 14 مشروعاً بقيمة تتجاوز 74 مليون ريال.

وذكر أن قيمة المنتجات المالية التي قدّمها ضمن المبادرات، تجاوزت أكثر من مليار ريال، حيث شمل الخط الائتماني لدعم التكاليف التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة 86 مشروعاً بقيمة تجاوزت 477 مليون ريال، وبلغ عدد المشروعات للخط التمويلي للشركات الطبية لتغطية تكاليف المواد الخام للمشروعات الطبية والصيدلانية 12 مشروعاً بقيمة 607 ملايين ريال.

وأفاد الصندوق بأن هذه النتائج جاءت نتاج العمل المتواصل لتمكين عملائه من خلال تقليص مدة الإجراءات الداخلية وأتمتة جميع إجراءات القروض وتفعيل التوقيع الإلكتروني للعملاء كأول جهة حكومية تقدم هذه الخدمة، إضافة إلى التنوع والشمولية في المنتجات التمويلية التي تسهم في تمكين عملاء الصندوق لتحقيق تطلعات القطاع التنموية، إضافة إلى الإيمان الكامل بأن نجاح العميل إحدى أهم ركائزه الإستراتيجية.

صندوق التنمية الصناعية السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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