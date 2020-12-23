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ضحيته مسن عمره 92 عامًا.. محافظ قنا يتفقد المنزل المنهار بدشنا- صور

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ضحيته مسن عمره 92 عامًا.. محافظ قنا يتفقد المنزل المنهار بدشنا- صور ضحيته مسن عمره 92 عامًا.. محافظ قنا يتفقد المنزل المنهار بدشنا- صور

مصراوي Masrawy

01:09 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

قنا- عبدالرحمن القرشي:

انتقل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، إلى موقع انهيار أحد المنازل القديمة بنجع العجمي بقرية العزب، في دشنا.

وأوضح المحافظ أن المنزل المنهار من طابقين بالطوب ملك فكري السيد جاد الكريم 92 عامًا، والذي توفي تحت الأنقاض.

ووجه "الداودي" المسئولين بمديرية التضامن الاجتماعي بسرعة صرف تعويض مادي للأسرة المتضررة، وشدد على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة المنازل المجاورة وما إذا لحقت بها أضرار من عدمه للحفاظ على أرواح المواطنين، وكلف الأجهزة التنفيذية بسرعة رفع الأنقاض وتأمين موقع الحادث.

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