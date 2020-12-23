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بالصور.. إصابة 12 طالبًا في حادث مروع بطريق "المنصورة- جمصة"

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بالصور.. إصابة 12 طالبًا في حادث مروع بطريق "المنصورة- جمصة" بالصور.. إصابة 12 طالبًا في حادث مروع بطريق "المنصورة- جمصة"

مصراوي Masrawy

01:09 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الدقهلية- رامي محمود:

شهد طريق "المنصورة- جمصة"، ظهر اليوم الأربعاء حادث تصادم سيارة ميني باص تقل طلاب جامعة، بسيارة نقل وأخرى ملاكي أمام قرية دملاش التابعة لبلقاس، وسقوط عدد من المصابين.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام قرية دملاش، وسقوط مصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة الرائد يوسف صبري، و١٠ سيارات إسعاف ورجال المرور إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 12 شخصًا، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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