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التصريح بدفن 3 عمال لقوا مصرعهم في انهيار بئر بسوهاج

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التصريح بدفن 3 عمال لقوا مصرعهم في انهيار بئر بسوهاج التصريح بدفن 3 عمال لقوا مصرعهم في انهيار بئر بسوهاج

مصراوي Masrawy

01:04 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

سوهاج– عمار عبدالواحد:

صرحت النيابة العامة بمركز المنشاة، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، اليوم الأربعاء، بدفن جثث 3 عمال لقوا مصرعهم في انهيار بئر صرف صحي، بناحية جزيرة أولاد حمزة بالعسيرات.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة العسيرات بالواقعة.

تبين من التحريات الأولية أنه أثناء حفر كل من "علي. ع" 38 عامًا ويقيم بناحية الرشايدة، "محمد. ح" 32 عامًا، "محمد. إ" 35 عامًا ويقيمان بناحية جزيرة أولاد حمزة، بئر للصرف الصحي بجوار منزل أحدهم انهارت عليهم الأتربة.

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