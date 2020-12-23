محافظة شمال سيناء تستعد لاستقبال الدفعة الأولى من لقاح كورونا

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شمال سيناء- أشرف سويلم:

تفقد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، المبنى الاجتماعي باستاد العريش الرياضي لتجهيز موقع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، فور وصوله المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيجري تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، ومتابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، توفير القوى البشرية من الطواقم الطبية اللازمة من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين ومدخلي البيانات والخدمات المعاونة وغيرها.

وأضاف أنه يجري افتتاح مركزين آخرين لتأدية الخدمة أحدهم بوحدة صحية في بئر العبد، والآخر في الحسنة بوسط سيناء.