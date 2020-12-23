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روحاني يشبه بصدام حسين ويتوقع ألا يكون مصيره أفضل

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روحاني يشبه ترامب بصدام حسين ويتوقع ألا يكون مصيره أفضل روحاني يشبه بصدام حسين ويتوقع ألا يكون مصيره أفضل

مصراوي Masrawy

01:11 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

طهران- (د ب أ):

شبه الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد بالديكتاتور العراقي الراحل صدام حسين.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن روحاني القول :"هذان المجنونان فرضا حربين على الجمهورية الإسلامية، إحداهما عسكرية (من عام 1980 إلى 1988) والأخرى اقتصادية، وقد تكاتفنا وهزمنا صدام، ورأيناه في النهاية معلقا على المشنقة، ولن يكون مصير ترامب أفضل منه".

وأضاف :"لقد شهدنا أن الشعب الإيراني بصموده وثباته هزم من كانوا ينتظرون هزيمته، وعلينا أن نمنع الحرب الاقتصادية من تحقيق أهدافها."

تجدر الإشارة إلى أن روحاني كان ألمح إلى استعداد بلاده للتعاون مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. وعلق في وقت سابق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بالقول: "نشعر أن الأجواء مهيأة لإقامة علاقات أوثق وأفضل مع جميع الدول الصديقة".

وقال الرئيس الإيراني إن بلاده مستعدة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشرط عودة بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ورفع العقوبات التي فرضها ترامب.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تُعد واشنطن الأمور لما كانت عليها وترفع كافة العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق.

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