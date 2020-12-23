أخبار عاجلة

الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة -
"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية -
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها من الهجمات الإلكترونية -
الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة -
سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها بدءاً من الثلاثاء المقبل -
"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية -
البرنامج السعودي لإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية بـ 500 مليون ريال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

منظمة ألمانية: الناس يتداعون في مخيمات اللجوء اليونانية

Print
منظمة ألمانية: الناس يتداعون في مخيمات اللجوء اليونانية منظمة ألمانية: الناس يتداعون في مخيمات اللجوء اليونانية

مصراوي Masrawy

12:55 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

برلين/ليسبوس- (د ب أ):

دعت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بحقوق اللاجئين الألمانية والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما فيما يتعلق بوضع اللاجئين في الجزر اليونانية.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، جونتر بوركهارت، في تصريحات لصحيفة "هايبرونر شتيمه" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "بالطبع يمكن للدول الأخرى، بل وينبغي لها، أن تستقبل المزيد من اللاجئين. لكن: الحديث عن حل أوروبي هو مماطلة لأجل غير مسمى. في غضون ذلك، يتداعى الأشخاص في مخيمات الاستقبال نفسيا وجسديا".

وذكر بوركهارت أن هناك العديد من الولايات والبلديات على استعداد لقبول عدد أكبر بكثير من اللاجئين مما هو عليه الحال الآن.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يحول دون تحقيق ذلك، حيث يصر على أن تشارك دول أوروبية أخرى في استقبال المهاجرين من اليونان، ويبرر الوزير ذلك بأنه كلما بادرت ألمانيا باستقبال المزيد من اللاجئين، قل الاستعداد لدى الدول الأخرى للاستقبال.

وقال بوركهارت: "الحكومة الألمانية تسيء استخدام اللاجئين كورقة مساومة في المفاوضات بشأن نظام اللجوء الأوروبي".

ومنذ مارس الماضي، استقبلت ألمانيا إجمالا 1518 مهاجرا من اليونان. وقبل أيام قليلة، دعا أكثر من 240 نائبا في البرلمان الألماني "البوندستاج" من جميع الكتل البرلمانية - باستثناء حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي - في "مناشدة بمناسبة الكريسماس" ليس فقط إلى "حل أوروبي"، بل أيضا إلى زيادة استقبال مهاجرين من اليونان في ألمانيا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية

الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية

عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

شبكة عيون الإخبارية