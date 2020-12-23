أمطار الباحة.. الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر

★ ★ ★ ★ ★

"الأرصاد" نبهّت لهطولات ورياح على عدد من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطارٍ رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

وشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الباحة، والحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.حالة الطقس الأرصاد الباحة