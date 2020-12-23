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مصراوي Masrawy

واشنطن- (بي بي سي):

حث الرئيس الأمريكي ترامب الكونجرس على تعديل مشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا، الذي تبلغ قيمته 900 مليار دولار، إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مما سيدفع تحفيزا للأمريكيين.

وقال في رسالة فيديو نُشرت على تويتر، إن المشروع "حقا وصمة عار"، مليء بالعناصر "المسرفة".

وقال "إنه يسمى مشروع قانون إغاثة كوفيد، لكن لا علاقة له تقريبا بكوفيد".

ويتضمن مشروع القانون البالغ 900 مليار دولار، معونة قيمتها 600 دولار لمرة واحدة لمعظم الأمريكيين، وقال ترامب إن الرقم يجب أن يعدل ليصبح 2000 دولار.

وكان من المتوقع أن يوقع الرئيس الجمهوري، الذي سيترك منصبه في 20 يناير، على التشريع المترامي الأطراف ليصبح قانونا بعد تمريره من خلال الكونجرس ليلة الاثنين.

امتنع ترامب في رسالة مساء الثلاثاء عن الموافقة على المعونات التي يتضمنها مشروع القانون لدول أخرى، متذرعا بأن هذه الأموال يجب أن تعطى للأمريكيين الذين يعانون.

وقال: "يحتوي هذا المشروع على 85.5 مليون دولار لمساعدة كمبوديا، و 134 مليون دولار لبورما، و 1.3 مليار دولار لمصر والجيش المصري، ستنفق على شراء معدات عسكرية روسية بشكل شبه حصري، و25 مليون دولار لبرامج الديمقراطية والمساواة بين الجنسين في باكستان، 505 مليون دولار لبليز، وكوستاريكا، والسلفادور، وغواتيمالا، وهندوراس، ونيكاراغوا، وبنما".

وتساءل الرئيس عن سبب تلقي مركز كنيدي، وهو مجمع لفنون الأداء في واشنطن العاصمة، 40 مليون دولار، وهو غير مفتوح، ولماذا خصص أكثر من مليار دولار للمتاحف وصالات العرض في العاصمة.

واختتم ترامب كلامه قائلا: "لقد وجد الكونجرس الكثير من الأموال للدول الأجنبية، وجماعات الضغط والمصالح الخاصة، بينما أعطى الحد الأدنى من الأموال للشعب الأمريكي الذي يعاني من الحاجة. وما هم فيه ليس ذنبهم. لقد كان خطأ الصين".

"أطلب من الكونجرس تعديل هذا القانون وزيادة المبلغ المنخفض بشكل يبعث على السخرية من 600 دولار إلى 2000 دولار أو 4000 دولار لكل زوجين".

"كما أنني أطلب من الكونغرس أن يتخلص على الفور من العناصر المهدرة وغير الضرورية في هذا التشريع، وأن يرسل إليّ مشروع قانون مناسب، وإلا ستضطر الإدارة المقبلة إلى تقديم حزمة إغاثة من مرض كوفيد."

وأذهل بيان ترامب الكونجرس، ووضع مشروع قانون المساعدات الذي طال انتظاره في حالة من الاضطراب.

لم يتسلم ترامب المشروع بعد. لكنه إذا استخدم حق النقض، أو رفض التوقيع عليه بحلول منتصف ليل الاثنين المقبل، فقد تغلق الحكومة الأمريكية لأن الحزمة كانت مرتبطة بإجراءات إنفاق بقيمة 1.4 تريليون دولار لتمويل الوكالات الفيدرالية للأشهر التسعة المقبلة.

ولم يقل ترامب إن كان سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون. وإذا فعل ذلك، كما تقول وسائل الإعلام الأمريكية، فإن بإمكان الكونجرس تجاوز حق النقض الذي يتمتع به، نظرا لما يتمتع به مشروع القانون من دعم من الحزبين.