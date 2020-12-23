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أول تعليق من وزيرة الصحة على وضع السلالة الجديدة لكورونا

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أول تعليق من وزيرة الصحة على وضع السلالة الجديدة لكورونا أول تعليق من وزيرة الصحة على وضع السلالة الجديدة لكورونا

مصراوي Masrawy

12:55 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها اجتمعت أمس مع اللجنة العلمية لمكافحة ؛ لمناقشة آثار التغير الجيني للفيروس على الإصابة.

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن اللجنة العلمية أكدت أنه لا يوجد دليل علمي يفيد بأي آثار للتغير الجيني الجديد على معدل الإصابة أو شدتها، أو انتشار الفيروس، وتم الاتفاق على أن تقوم بإجراء أبحاث لدراسة التغير الجيني المتعلق بالمتغير الجديد أو أي تغيرات أخرى للفيروس.

يأتي ذلك بعدما اكتُشِفت سلالة جديدة أشد خطورة من فيروس كورونا المُستجد، وُصِفت بأنها "خرجت عن السيطرة" في بريطانيا، ما دفع منظمة الصحة العالمية للتواصل بشكل وثيق مع السلطات البريطانية؛ "لإطلاع وإبلاغ الدول بالمعلومات الجديدة فور توافرها عن خصائص هذه السلالة وأي عواقب قد تسفر عن ظهورها".

ووفق صحيفة "أوبزرفر" البريطانية، تسببت السلالة الجديدة المُنتشرة في جنوب شرقي إنجلترا، في نحو 1200 إصابة خلال الأيام الخمسة الماضية.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن فرض قيود جديدة في لندن وجنوب شرق إنجلترا، كما فرضت سلطات اسكتلندا وويلز تدابير أكثر صرامة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحوّر فيها الفيروس التاجي المُستجد منذ بداية الجائحة في أواخر العام الفائت، كما أنها قد لا تكون المرة الأولى التي تتغيّر فيها المادة الوراثية للفيروس، بحسب "سكاي" البريطانية.

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