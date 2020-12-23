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كرم جبر ينتقد برامج "المقالب" ويطالب بتقليل الصور السلبية بالمسلسلات

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كرم جبر ينتقد برامج "المقالب" ويطالب بتقليل الصور السلبية بالمسلسلات كرم جبر ينتقد برامج "المقالب" ويطالب بتقليل الصور السلبية بالمسلسلات

مصراوي Masrawy

12:54 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

تصوير- نادر نبيل:

أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن ورشة "الدراما المجتمع والتأثير"، التي ينظمها المجلس اليوم، مهمة لأنها تأتي قبل شهور من رمضان، مضيفا: "ندعو لإنتاج مسلسلات بها قليل من الصور السلبية ويتم عرض الواقع بصورته الحقيقية، وأيضا لا نضع صورا تسيء للمرأة والأسرة والمجتمع ورجال الدين والمثقفين، فضلا عن فكرة السخرية من الفنانين في بعض البرامج الرمضانية".

وأضاف أن الفنان يقود الفكرة والرأي، ولا يجوز أن "أجيبه في برنامج ألطخه بالبوهيا الحمرا والخضرا وأخليه يعيط ويصرخ لأنك كفنان ملك للمجتمع وليس ملك لمن يدفع لك.. نريد رفع شعار اعتز بفنك".

ووجه المجلس الدعوة لنحو 25 شخصية، منهم المؤلف مدحت العدل، ومن المنتجين كل من حسام شوقي، وكريم أبو ذكري، ومها سليم، كما تم دعوة عدد من الفنانين من بينهم سوسن بدر، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي.

وتعقد الورشة تحت إشراف لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تترأسها الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس، كما تتولى الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس، شرح أهداف مبادرة «اعتز بفنك»، وبينها إعلاء شأن الأخلاق ورفض الأعمال التي تهدر قيمة الفن والفنانين في المجتمع.

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مصراوي Masrawy

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