جهود "مؤسسة ساويرس" في مكافحة كورونا بتقرير اتحاد الصناعات

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تقرير اتحاد الصناعات المصرية حول جهود مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، في مكافحة تداعيات فيروس كورونا، ويتضمن أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية والجهود التي يبذلها القطاع الخاص المصري والمجتمع المدني لمواجهة آثار الجائحة الحالية.

وكتبت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تغريدة على تويتر قالت فيها: صدر اتحاد الصناعات المصرية تقرير بعنوان "رواد التنمية في مصر"، والذي يتناول جهود مؤسسة ساويرس للتنمية في مكافحة تداعيات فيروس كورونا، ويتضمن أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية والجهود التي يبذلها القطاع الخاص المصري والمجتمع المدني لمواجهة اثار الجائحة الحالية.

يذكر أن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تبنت عدة مبادرات في إطار تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، والتحديات التي تفرضها تلك الجائحة على العالم أجمع.