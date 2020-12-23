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مدبولي يُوجه بتخصيص عددٍ كافٍ من المُستشفيات للعزل وعلاج المصابين بـ"كورونا"

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مدبولي يُوجه بتخصيص عددٍ كافٍ من المُستشفيات للعزل وعلاج المصابين بـ"كورونا" مدبولي يُوجه بتخصيص عددٍ كافٍ من المُستشفيات للعزل وعلاج المصابين بـ"كورونا"

مصراوي Masrawy

12:07 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- محمد غايات:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزيري الصحة والتعليم العالي- بتخصيص عدد كافٍ من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي ، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا إحتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكداً أن هناك توجيهاً واضحأً لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الإقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الأيام الخمسة الأخيرة، شهدت عقد أكثر من اجتماع مع المحافظين، عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس"، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة الالتزام بهذا الأمر، لافتًا إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية، لزيادة عدد الحملات للتأكد من ذلك، كما سيتم مساء اليوم عقد اجتماع مع وزيرة الصحة والمحافظين لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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