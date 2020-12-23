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القوى العاملة: تعيين 275 شاباً وصرف 41 ألف جنيه لـ 19 عاملا غير منتظم بجنوب سيناء

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القوى العاملة: تعيين 275 شاباً وصرف 41 ألف جنيه لـ 19 عاملا غير منتظم بجنوب سيناء القوى العاملة: تعيين 275 شاباً وصرف 41 ألف جنيه لـ 19 عاملا غير منتظم بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

12:37 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء 275 شاباً، منهم شابان من ذوي الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 457 شابأً.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من أشرف علم الدين، مدير المديرية عن إنجازات المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح علم الدين، أن المديرية صرفت منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، منها 26 ألف جنيه لـ 13 عاملا لمنحة مولود جديد، و 5 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه، ومنحة وفاة 10 آلاف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 41 ألف جنيه لـ 19 عاملا، فضلاً عن تسجيل 139 عاملاً جديداً على المنظومة.

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 36 ترخيص أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 238 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقى 90 شكوى عمالية وتم إتخاذ الاجراءات القانونية لـ 33 شكوى منهم، وتم تسوية 14 شكاوى وديا، و 43 شكوى ما زالت تحت البحث.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أجرت المديرية تفتيشا على 70 منشأة، وإعادة التفتيش على 151 منشأة، وأسفر عن تحرير 34 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد 5 ندوات للتوعية وإجراء 42 قياس وبحث 4 شكاوى.

وقال إن المديرية، تابعت الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.

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