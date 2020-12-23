أخبار عاجلة

الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة -
"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية -
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها من الهجمات الإلكترونية -
الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة -
سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها بدءاً من الثلاثاء المقبل -
"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية -
البرنامج السعودي لإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية بـ 500 مليون ريال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تطرد اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الكولومبية في موسكو

Print
روسيا تطرد اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الكولومبية في موسكو تطرد اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الكولومبية في موسكو

مصراوي Masrawy

12:32 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الكولومبية لدى موسكو هما شخصان غير مرغوب فيهما وعليهما مغادرة البلاد.

وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم الأربعاء أنه تم استدعاء السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية كولومبيا لدى ، لوبيز كاباليرو، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء للاحتجاج على القرار الباطل، الذي اتخذه الجانب الكولومبي، بطرد دبلوماسيين اثنين من السفارة الروسية في بوجوتا.

وأضاف البيان أن الخطوة الكولومبية لا تتوافق مع روح العلاقات التقليدية الودية والاحترام المتبادل بين روسيا وكولومبيا... كما أوضح بيان الخارجية الروسية أنه تم إبلاغ السفير الكولومبي لدى موسكو بأنه بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، يعلن الجانب الروسي اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الكولومبية في موسكو شخصين غير مرغوب فيهما.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

شبكة عيون الإخبارية