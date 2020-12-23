وزير خارجية قطر يكشف عن تفاصيل "الاختراق" في جهود حل الأزمة الخليجية

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، حدوث "اختراق" في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام.

وقال آل ثاني، في مؤتمر صحفي بموسكو، الأربعاء، إن هذا الاختراق متمثل في البيان الصادر عن الكويت قبل أسبوعين، موضحا أن الحديث يدور عن "اتفاق مبدئي بشأن إطار العمل للوصول إلى المصالحة".

وشدد الوزير القطري على غياب أي معوقات على المستوى السياسي أمام جهود حل الأزمة الخليجية، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأكد آل ثاني أن المناقشات التي أجرتها قطر بشأن حل الأزمة كانت مع السعودية فقط، لكن المملكة تمثل باقي الأطراف، مشيدا بهذه المفاوضات "المثمرة".

وحذر الوزير القطري من أن استمرار الخلاف لا يصب في مصلحة أي من دول الخليج، مشددا على أن شعوب دول مجلس التعاون هي الخاسر الأكبر جراء الأزمة.

وقال إن جميع دول الخليج ستخرج منتصرة من الأزمة، إذا تمكنا من إعادة بناء الثقة داخل مجلس التعاون كمؤسسة إقليمية.

كانت السعودية والإمارات والبحرين قطعت، إلى جانب مصر، علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر في يونيو 2017، مُتهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب. الأمر الذي تواصل الدوحة نفيه. ومنذ ذلك الحين سعت دول، أبرزها الكويت، إلى حل الأزمة، لكن دون جدوى.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر آل محمد الصباح، عن "مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية"، في إطار جهود الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، وخلفه الشيخ نواف الجابر الأحمد، والرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته دونالد ترامب.