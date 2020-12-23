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أقرباء ضحايا كورونا في إيطاليا يطالبون بتعويضات 122 مليون دولار

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أقرباء ضحايا كورونا في إيطاليا يطالبون الحكومة بتعويضات 122 مليون دولار أقرباء ضحايا كورونا في إيطاليا يطالبون بتعويضات 122 مليون دولار

مصراوي Masrawy

12:25 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

روما- (د ب أ):

تعتزم مجموعة تمثل ضحايا إيطاليين لجائحة المستجد إقامة دعوى قضائية تطالب فيها السلطات الإقليمية والوطنية، بتعويضات تصل قيمتها إلى مئة مليون يورو(122 مليون دولار).

وقالت مجموعة "نوي دينونسيريمو" (سنوجه اتهامات)، في بيان، إنها ستقيم الدعوى القضائية اليوم الأربعاء، نيابة عن حوالي 500 شخص فقدوا ذويهم.

وأضافت المجموعة: "سنطلب من السلطات متوسط تعويض قيمته 200 ألف يورو لكل شخص، بإجمالي حوالي مئة مليون يورو".

والدعوى القضائية موجهة ضد رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، ووزير الصحة، روبرتو سبيرانزا ورئيس إقليم لومباردي، اتيليو فونتانا.

يشار إلى أن إيطاليا هي واحدة من أكثر الدول تضررا من الجائحة. وسجلت البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، حوالي 70 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس، وهي أكبر حصيلة وفاة في أوروبا.

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