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الكويت: حملة التلقيح ضد كورونا تنطلق غدا والبداية بكبار السن والصفوف الأولى

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الكويت: حملة التلقيح ضد كورونا تنطلق غدا والبداية بكبار السن والصفوف الأولى الكويت: حملة التلقيح ضد كورونا تنطلق غدا والبداية بكبار السن والصفوف الأولى

مصراوي Masrawy

12:24 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الكویت- (د ب أ):

أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح بدء وصول اللقاح المضاد لفیروس كورونا إلى البلاد فجر الیوم الأربعاء.

وأعلن أن حملة التلقيح ستنطلق غدا الخمیس، وأن البدایة ستكون بكبار السن والعاملین في الصفوف الأولى ثم الفئات الأخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عنه القول، عقب جولته المیدانیة برفقة نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في قاعة التطعیمات (صالة رقم 5 ) بأرض المعارض، إن ھناك كمیات من اللقاحات ستصل إلى البلاد على فترات، ولمدة سنة كاملة.

وفي كلمة وجھھا إلى الكادر الطبي من فنیین وإداریین وأطباء، ثمن الشیخ باسل الصباح الجھود المبذولة خلال الأشھر الماضیة وعلى مدار الساعة لاستكمال التجھیزات اللوجستیة لوصول اللقاح وآلیة التطعیم لاحتواء الفیروس والسیطرة علیه.

وأضاف :"إننا مقبلون على مرحلة جدیدة من مواجھة الفیروس وھي التطعیم للقضاء على ھذا الوباء لنحتفل معا".

وقال الوزیر الصالح إن حملة التطعیم ستبدأ غدا بالشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء، ومن ثم جمیع من قام بالتسجیل عبر المنصة المختصة.

وكانت الكويت قد رخصت مؤخرا للاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك ضد .

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مصراوي Masrawy

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