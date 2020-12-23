حلول مافينير المتكاملة لشبكات الجوال متعددة الأجيال، هي المثالية للقارة الإفريقية

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تستعد شركة "مافينير"، الشركة الرائدة والوحيدة في القطاع التي تقدم البرمجيات والحلول المتكاملة للشبكات القائمة على السحابة لمزودي خدمات الاتصالات، لتقديم حلولها المتكاملة لشبكات الجوال في القارة الإفريقية. وتقدم حلول "مافينير" متعددة الأجيال (من الجيل الثاني وصولاً إلى الجيل الخامس) بديلاً فعالاً من حيث التكلفة ومتقدماً من الناحية التقنية للموردين تساعدهم على تحويل بنية الجوال في المنطقة وتوسيع التغطية حتى في أبعد المناطق الريفية.

وتجلب "مافينير"، على صعيد شبكة الجوال الأساسية، برمجيتها الافتراضية الرائدة في السوق للشبكات الأساسية، ما يوفر خدمات أساسية ومتقدمة، فضلاً عن قدراتها الشهيرة في مجال حلول المراسلة استناداً إلى أنظمة الوسائط المتعددة القائمة على بروتوكول الإنترنت ("آي إم إس") بالإضافة إلى حل الحزمة الأساسية المتقاربة الخاص بها، الذي يتمتع بقابلية التوسع أو الانكماش على حد سواء وتوفير بنية تحتية صلبة وموثوقة للغاية عبر جميع أجيال شبكات الجوال. وتشمل شبكة الجوال الأساسية من "مافينير" شبكة الجيل الخامس "5 جي" الأساسية المزوّدة بالقدرة على تجزئة خدمات الشبكات وتعتمد على منصة "مافينير" على نطاق شبكة الإنترنت التي تجعل من أحدث تقنيات الحاويات حقيقة ملموسة وتوفر المرونة وسرعة الوصول إلى السوق.

بالإضافة إلى ذلك، توفر حافظة حلول "آكسيس" و"إيدج" من "مافينير" حل شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة الخاص بها لزيادة التغطية وللنشر بسرعة وبشكل فعال من حيث التكلفة، وبخاصة في المناطق الأفريقية الريفية. ومن خلال الاستحواذ مؤخراً على "آي بيه. آكسيس"، المنتشرة بالفعل في أفريقيا، توفر "مافينير" حالياً تقنية وصول متعددة النظم الراديوية المناسبة بشكل خاص للبلدان التي لا تزال تعتمد شبكات الجيل الثاني والثالث باعتبارها تقنيات الجوال. ويساهم حل شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة "أوبن آر إيه إن" من "مافينير" بزيادة المرونة والسرعة وسرعة النشر ويساعد على خفض التكاليف باستخدام التجهيزات التجاريّة الجاهزة والحلول الجديدة المبتكرة الافتراضية والمفتوحة.

وقال بارديب كوهلي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "مافينير"، في هذا السياق: "نفتخر بامتلاكنا للقدرة على توفير مثل هذه الحلول المرنة لصالح الدول الإفريقية بصورة خاصة، وعلى توفير البرمجيات المبتكرة التي تحول اقتصادات شبكات الجوال، وذلك عند طرح التكنولوجيا بمستوى أكبر من المرونة ومزيد من الكفاءة والسرعة، باعتبارنا المزود المتكامل لبرمجيات الشبكات. لطالما كانت شركة ’مافينير‘ ولا تزال ملتزمة بتزويد الابتكارات والتقنيات التحويلية لقطاع الاتصالات، بالاستفادة من تاريخنا الطويل وخبرتنا في مجال حلول الشبكات الافتراضية".

هذا وتلتزم "مافينير" بطرح منتجاتها وبرمجياتها في جميع أنحاء العالم ومن خلال حلولها القائمة على السحابة، العمل مع عملائها من أجل إعدادهم للمستقبل، مع خفض المخاطر وزيادة فعالية التكاليف حيث تكون هناك حاجة ماسة لخدمات الجوال.