أخبار عاجلة

الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة -
"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية -
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها من الهجمات الإلكترونية -
الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة -
سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها بدءاً من الثلاثاء المقبل -
"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية -
البرنامج السعودي لإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية بـ 500 مليون ريال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التخصصات الصحية" تجدّد الاعتراف بقسم الجراحة العامة بالطائف لـ 4 أعوام

Print
"التخصصات الصحية" تجدّد الاعتراف بقسم الجراحة العامة بالطائف لـ 4 أعوام "التخصصات الصحية" تجدّد الاعتراف بقسم الجراحة العامة بالطائف لـ 4 أعوام
12 برنامجاً تدريبياً معترفاً بها تشمل السكري وأمراض الكلى والطب الباطني والجراحة العامة

جدّدت الهيئة للتخصصات الصحية، الاعتراف ببرنامج الجراحة العامة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحافظة الطائف كمركز تدريبي وتعليمي تابع لبرامج شهادة الاختصاص السعودية لمدة أربعة أعوام، بعد قيام لجنة مكونة من عدد من المختصين بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوقوف على المعايير المطبقة وآلية التدريب في قسم الجراحة العامة.

وقامت الهيئة السعودية باعتماد زيادة الاعتراف بفترة التدريب للمستويات المتقدمة إلى عام ونصف بدلاً من عام، وبطاقة استيعابية 6 متدربين لينضموا إلى البرنامج ويصبح عدد المتدربين 15 متدرباً في برنامج الزمالة بقسم الجراحة العامة بالمستشفى.

وشهد البرنامج التدريبي في طب الباطنة حصول 4 أطباء على الزمالة السعودية في طب الباطنة ليكملوا مجموع المتدربين بقسم الباطنة والبالغ 39 متدرباً كما أن البرنامج نفسه حقق إنجازاً في نسبة النجاح في الاختبار الإكلينيكي للعام الماضي بنسبة 100 % وهو ما يعكس وجودة البرامج التدريبية المقدمة والكوادر الطبية المتميزة بالمستشفى.

جدير بالذكر أن البرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب 12 برنامجاً تشمل: برامج داء السكري وأمراض الكلى والطب الباطني والجراحة العامة وجراحة العظام والأشعة التشخيصية وطب وجراحة المسالك والتخدير والطوارئ وعلم الأمراض التشريحي وطب وجراحة العيون وجراحة المخ والأعصاب، كما أن هناك برامج تدريبية جديدة تم اعتمادها تشمل دبلوم تمريض العناية المركزة ودبلوم تمريض الطوارئ من قِبل الهيئة السعودية وهو ما يعكس حجم اهتمام المستشفى بالبرامج التدريبية والتعليمية والأبحاث وفق ما نصت عليه رؤيته ورسالته كمستشفى تخصصي مرجعي تعليمي يقدم خدماته الصحية مميزة بكفاءات عالية وتقنيات حديثة وفق أعلى معايير الجودة، كما أنها تزيد من جودة الخدمات الطبية ورفع كفاءة الممارسين الصحيين بما يسمح بتقديم خدمات صحية ورعاية طبية وعلاجية متميزة.الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية

"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية

"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية

"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية

واحدة بين 4 اقتحمن التنظيم السياحي.. "العواجي": السعودية ستكون الأكثر تميزاً

واحدة بين 4 اقتحمن التنظيم السياحي.. "العواجي": السعودية ستكون الأكثر تميزاً

واحدة بين 4 اقتحمن التنظيم السياحي.. "العواجي": السعودية ستكون الأكثر تميزاً

واحدة بين 4 اقتحمن التنظيم السياحي.. "العواجي": السعودية ستكون الأكثر تميزاً

شبكة عيون الإخبارية