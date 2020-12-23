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دولة عربية ثانية ترصد حالات مشتبهًا بإصابتها بـ"كورونا المتحور"

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دولة عربية ثانية ترصد حالات مشتبهًا بإصابتها بـ"كورونا المتحور" دولة عربية ثانية ترصد حالات مشتبهًا بإصابتها بـ"كورونا المتحور"
وزير الصحة: نُجري دراسات وفحوصات تفصيلية للتشخيص

دولة عربية ثانية ترصد حالات مشتبهًا بإصابتها بـ

أعلنت اللبنانية، الأربعاء، تسجيل ثلاث حالات إيجابية مصابة بالسلالة الجديدة من المستجد، قادمة من العاصمة البريطانية لندن؛ موضحة أنها تُجري دراسات للتأكد من طبيعة الحالات.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، إنه يتم إجراء فحوصات تفصيلية لتشخيص طبيعة الفيروس الجديد على الأشخاص والأسر المعنية.

وأضاف: على البلديات اتخاذ كل التدابير الوقائية وتطبيقها على كل الوافدين من المملكة المتحدة حرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت "سكاي نيوز عربية" إلى أن لبنان لم يوقف الرحلات القادمة من لندن منذ إعلان لندن عن ظهور السلالة المتحورة من فيروس كورونا رغم المطالب الشعبية بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمنع انتشار السلالة الجديدة في لبنان.

وتعرضت السلطة السياسية لانتقادات نتيجة التدابير، التي تتخذها حيال هذا الموضوع.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان أنها اشتبهت في وجود 4 حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد قادمة من بريطانيا.

وذكر وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن فيروس كورونا، أن هناك دراسة جارية للتأكد من وجود ٤ حالات قادمة من بريطانيا؛ مشيرًا إلى أن دراسة الخارطة الجينية للفيروس مستمرة وسيتم الإعلان عنها.

وأوضح وزير الصحة أنه لا توجد أي دلائل على أن السلالة الجديدة من "كوفيد 19" أكثر شراسة وخطورة من الفيروس الأم؛ مشيرًا إلى أن اللقاحات المتوفرة حاليًا ستكون لها نفس الاستجابة كما للفيروس الأم؛ وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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