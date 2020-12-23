بالصور.. إغلاق مركز حضانات للأطفال المبتسرين في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، حملة على العيادات والمراكز الطبية الخاصة بمدينة أبو حماد.

أسفرت الحملة عن ضبط وإغلاق مركز حضانات بقرية "الأسدية"؛ لإدارته بدون تراخيص، فيما جرى ضبط جهاز "سرفو" و5 حضانات وكبسولة وجهاز تنفس صناعي وجهازي "cpap" و"syrige pump".

وتبين وجود أطفال مُبسترين بالحضانات، منهم 3 مصابين بالصفراء، جرى التنسيق مع غرفة الطوارئ بالمديرية وتحويلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، و مهاتفة أهالي الحالات لطمأنتهم، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 26001 جُنح أمن دولة طوارئ أبو حماد لسنة 2020.