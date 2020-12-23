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شرطة : التحفظ على 12 طن دواجن فاسدة داخل مصنع لتجهيز الوجبات

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شرطة التموين: التحفظ على 12 طن دواجن فاسدة داخل مصنع لتجهيز الوجبات شرطة : التحفظ على 12 طن دواجن فاسدة داخل مصنع لتجهيز الوجبات

مصراوي Masrawy

12:28 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

صادرت مباحث بالقاهرة، 12 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي داخل مصنع لتجهيز الوجبات بالقاهرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات بمحافظة القاهرة، بحوزته 12,35 طن "مقطعات دواجن") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية "حروق تجميد" وتشكل خطراً على الصحة العامة، و3,5 "طن سلع غذائية" - أرز – توابل – زيت طعام") بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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