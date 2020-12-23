مصدر أمني يوضح حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ "عائشة خيرت الشاطر"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني ما تناولته إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من ادعاءات حول تدهور الحالة الصحية للنزيلة عائشة خيرت الشاطر، وحاجتها لدخول المستشفى لتلقى العلاج، ومنع دخول الطعام والشراب والدواء إليها، مؤكدًا أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة.

وأوضح المصدر أن النزيلة المذكورة مودعة بمستشفى السجن على ذمة إحدى القضايا، ولها تاريخ مرضى قبل إيداعها بالسجن، حيث تم وضع خطة علاجية لها من تاريخ إيداعها من خلال الأطباء المعالجين، ويتم متابعة حالتها بصفة دورية، وقد أظهرت آخر التحاليل والفحوصات التي أُجريت لها أن العلامات الحيوية في الحدود الطبيعية والحالة العامة مستقرة وتتناول الأغذية الصحية المقررة لها وفق برنامجها العلاجي، إضافةً إلى ما تتلقاه من ذويها وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن.

وأكد المصدر أن ما تم تناوله من ادعاءات في هذا الصدد يأتي في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات في محاولة لتأليب الرأي العام.