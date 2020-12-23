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أمن المنافذ تضبط 7 قضايا تهريب في يوم واحد

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أمن المنافذ تضبط 7 قضايا تهريب في يوم واحد أمن المنافذ تضبط 7 قضايا تهريب في يوم واحد

مصراوي Masrawy

12:23 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية – ماكينات مواد غذائية –مستحضرات تجميل).

وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملات، (31) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).

كما ضبطت الحملات (1176) مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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