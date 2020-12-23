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"الأمن العام": ضبط 263 قضية مخدرات وتنفيذ 78 ألف حكم قضائي

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"الأمن العام": ضبط 263 قضية مخدرات وتنفيذ 78 ألف حكم قضائي "الأمن العام": ضبط 263 قضية مخدرات وتنفيذ 78 ألف حكم قضائي

مصراوي Masrawy

12:20 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 209 قطعة سلاح ناري، و263 قضية مخدرات، وتنفيذ 78040 حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت الجهود ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 6 متهمين ارتكبوا 18 حادث متنوع، و26 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، و234 دراجة نارية مخالفة.

كما تم تحرير 21895 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

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