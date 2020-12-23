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ضبط مرتكب واقعة مقتل مواطن بسبب خصومة ثأرية في المنيا

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ضبط مرتكب واقعة مقتل مواطن بسبب خصومة ثأرية في المنيا ضبط مرتكب واقعة مقتل مواطن بسبب خصومة ثأرية في المنيا

مصراوي Masrawy

12:15 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة مقتل مواطن بسبب خصومة ثأرية بالمنيا.

تلقى قسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا بلاغا بقيام مجهولان بإطلاق أعيرة نارية تجاه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، وإصابته بعيار ناري ووفاته حال تواجده أمام مسكنه.

تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالمنيا، توصلت جهوده إلى أن المجني عليه ينتمى لإحدى العائلات المرتبطة بخصومة ثأرية مع أفراد عائلة أخرى وأن الواقعة بسبب الخلافات الثأرية.

تم تحديد مرتكبيها وتبين أنهم (شخصان - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة أخذاً بالثأر، وقرر بقيامه والمتهم الهارب بالتوجه إلى محل إقامة المجني عليه مستقلان دراجة نارية "قيادة المتهم الهارب"، ولدى مشاهدته المجنى عليه أمام محل إقامته أطلق أعيرة نارية تجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته وفرا هاربان.

تم بإرشاد المتهم ضبط (مسدس - دراجة نارية بدون لوحات معدنية "المستخدمين في ارتكاب الواقعة")

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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