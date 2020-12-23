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مصراوي Masrawy

كتبت- هدى الشيمي:

أوشك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على الخروج من البيت الأبيض، فلم يبقَ من عمر رئاسته سوى 27 يومًا.

وكالعادة سيعكف المؤرخون الرئاسيون على تقييم إرث الرئيس الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الولايات المتحدة، وقالت وكالة أسوشيتيد برس الإخبارية إنه ربما يسخر المؤرخون من التركة التي يخلفها ورائه الرئيس الخامس والأربعين لأمريكا إذا جرى تقييمها بالأرقام.

استعرضت الوكالة الإخبارية إرث الرئيس المنتهية ولايته في الأرقام، بما في ذلك عدد قتلى فيروس كورونا المستجد، والأميال التي أراد بناء الجدار الحدودي بين المكسيك وبلاده عليها، وكذلك آلاف التغريدات التي كتبها خلال سنواته الأربعة في الرئاسة.

وفيما يلي نظرة على إرث ترامب بالأرقام..

322 ألفًا (والعدد لا يزال يرتفع): حصيلة وفيات الولايات المتحدة جراء كوفيد-19.

6: عدد اللقاحات التي جرى تطويرها أو توزيعها في إطار عملية أوبريشين راب سبيد التي أطلقها الرئيس للبحث عن لقاح.

2: لقاحات ضد فيروس كورونا التي طورتها شركتا فايزر- بيونتيك، ولقاح موردنا الذي وافقت واشنطن على توزيعه واستخدامه للحالات الطارئة.

0: خطط الإصلاح الشاملة للرعاية الصحية التي قدمها ترامب رغم وعوده المتكررة باستبدال نظام الرعاية الصحية الذي يعود لفترة حكم أوباما بآخر من شأنه تقديم كافة الامتيازات بأسعار أقل.

3: قضاة انضموا إلى المحكمة العُليا، ما يعزز كفّة المحافظين ويجعلهم أغلبية بنسبة 6 إلى 3.

221: قضاة انضموا إلى المحاكم الاتحادية والاستئناف في النظام القضائي.

3.1 تريليون: عجز ميزانية 2020، وهو الأكبر من حيث القيمة الدولارية في تاريخ الولايات المتحدة. تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2016 بتضييق الفجوة بين النفقات الفيدرالية والعائدات.

ساهمت التخفيضات الضريبية التي سنّها ترامب في عام 2017 في اختلال التوازن، وتضخمت أكثر بعد موافقة الكونجرس على إعفاء اقتصادي بقيمة 2.4 تريليون دولار في وقت سابق من هذا العام لتقديم المساعدات للعاطلين عن العمل، وأصحاب الأعمال وغيرهم من أجل مواجهة التداعيات المالية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.

3: اجتماعات عقدها الرئيس المنتهية ولايته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في سنغافورة، فيتنام، والمنطقة الكورية المنزوعة السلاح.

21 تريليون دولار: الدين الفيدرالي في ديسمبر، والذي تجاوز حجم الاقتصاد لأول مرة في التاريخ منذ الحرب العالمية الثانية.

4: مسؤولين عملوا كوزراء دفاع، وهو أكبر عدد في تاريخ الإدارات الأمريكية.

203: أيام عملت فيها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) دون وزير دفاع مُعتمد من مجلس الشيوخ، وهي أطول فترة في تاريخ الوزارة.

450: أميال الجدار الحدودي الفولاذي الذي تعهد ترامب ببنائه على طول الحدود المكسيكية الأمريكية والمتوقع انتهائه بحلول نهاية العام.

39%: متوسط نسبة تأييد ترامب بين البالغين الأمريكيين وفقًا لاستطلاعات AP-NORC على مدار فترة رئاسته.

135 مليار دولار: النمو المتوقع في ميزانية الدفاع في عهد ترامب. بلغت ميزانية الدفاع النهائية للرئيس الأسبق باراك أوباما لعام 2017 حوالي 605 مليار دولار. وبلغت ميزانية الدفاع النهائية لترامب عام 2021 والتي وافق عليها الكونجرس في ديسمبر 740 مليار دولار.

4: اربع اتفاقيات سحب ترامب الولايات المتحدة منها، وهي الاتفاق النووي مع إيران، اتفاقية باريس للمناخ، معادة السماوات المفتوحة، ومعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.

13: عمليات الإعدام الفيدرالية المُقررة منذ يوليو، بعد استئناف الإدارة تنفيذ حكم الإعدام بعد توقف استمر 17 عامًا، ما يجعل الرئيس الأمريكي صاحب أكثر قرارات اعدام في أكثر من 130 عامًا. من المقرر تنفيذ عمليات الإعدام الفيدرالية حتى قبل يوم 20 يناير المُقبل، أي قبل تنصيب الرئيس المُنتخب جو بايدن رسميًا.

418: عدد الأيام التي زار فيها ترامب العقارات التي يمتلكها.

1: القوة الفضائية التي أعلن ترامب تشكيلها.

15%: انخفاض في العجز التجاري مع الصين بين يناير وسبتمبر 2020 وقبل عام. جاء ذلك في أعقاب انخفاض النسبة بمقدار 19 % في 2019 إلى 208 مليار دولار، وهو المعدّل الأدنى منذ 2013.

25 ألفًا (والعدد لا يزال يرتفع): عدد التغريدات، بما في ذلك التغريدات الأصلية وأخرى مُعاد نشرها، كتبها ترامب على حسابه الرسمي عبر تويتر منذ توليه الرئاسة رسميًا في 20 يناير 2017.