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"خفاشية".. مصدر مسؤول ينفي رسالة متداولة لمستشار الرئيس عن أزمة كورونا

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"خفاشية".. مصدر مسؤول ينفي رسالة متداولة لمستشار الرئيس عن أزمة كورونا "خفاشية".. مصدر مسؤول ينفي رسالة متداولة لمستشار الرئيس عن أزمة كورونا

مصراوي Masrawy

12:16 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

نفى مصدر مسؤول بوزارة الصحة، صحة الرسالة المتداولة للدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، على مجموعات تطبيق "واتسآب" بشأن وجود أزمة كبيرة في تعامل مع أزمة كورونا.

وقال المصدر الذي رفض نشر اسمه في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن "هذه ليست المرة الأولى التي تُنشر رسائل على لسان مستشار الرئيس بشأن وضع كورونا في ، في محاولة لترويع المواطنين وفقد الثقة في الإجراءات التي تقوم بها الحكومة".

وأضاف: "هذه رسالة خفاشية، ومجهولة الهوية وغير صحيحة، وهناك من يحاول تمريرها طوال الوقت".

وشدد المصدر المسؤول على أن "وضع كورونا لا يزال تحت السيطرة الحكومية إلى الآن رغم ارتفاع إصابات كورونا بشكل كبير مؤخرًا".

وصباح اليوم، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي ، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين.

وشدد مدبولي على إلغاء الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكداً أن هناك توجيهاً واضحأً لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الإقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.

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