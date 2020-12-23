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بالصور.. جداول امتحانات مراحل النقل لمحافظة الغربية

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بالصور.. جداول امتحانات مراحل النقل لمحافظة الغربية بالصور.. جداول امتحانات مراحل النقل لمحافظة الغربية

مصراوي Masrawy

12:06 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الغربية- مروة شاهين:

اعتمد اللواء طارق رحمي محافظ الغربية اليوم الأربعاء، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي2020/2021 للشهادات وصفوف النقل بجميع المراحل، وتبدأ الامتحانات يوم ١٠ يناير المقبل وتنتهي يوم 4 فبراير.

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة باللجان، وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي، وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية لعمل جولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافي.

كما وجه محافظ الغربية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لرفع الإشغالات ومصادر الضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات على أكمل وجه.

وأوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية للمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات تتضمن الموجه أو الموجه الأول واضع الامتحان، مع ضرورة تقسيم المدارس إلى قطاعات وعدم توحيد الامتحان على مستوى الإدارة.

وأكد "حسن" الانتهاء من شرح المناهج وإجراء المراجعات النهائية وتدريب الطلاب على نماذج الامتحانات.

كما أكد على ضرورة الالتزام بمواصفات ورقة الامتحانات والابتعاد عن الأسئلة ذات الصبغة السياسية، والالتزام بكل ما ورد بالكتاب الدوري.

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