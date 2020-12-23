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الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:42 مساءً
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
-
الأحد 27 ديسمبر 2020 03:42 مساءً
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة
-
الأحد 27 ديسمبر 2020 03:42 مساءً
"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:42 مساءً
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:42 مساءً
"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها من الهجمات الإلكترونية
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:42 مساءً
الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:42 مساءً
سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها بدءاً من الثلاثاء المقبل
-
الأحد 27 ديسمبر 2020 03:42 مساءً
"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:42 مساءً
البرنامج السعودي لإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية بـ 500 مليون ريال
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:42 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
مطبخ هالة - طريقة عمل كسكسي باللحمة - حلقة 3 ديسمبر مع الشيف هالة فهمي
مصر
Al Nahar TV
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 12:12 مساءً
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