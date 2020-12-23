ضبط 24 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

ضبطت إدارة مباحث التموين بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، 24 ألف عبوة وقطعة مستلزمات طبية، دون بيانات، داخل مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بحيازة المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية، دون ترخيص، كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر.

وبمداهمة المخزن المشار إليه، عثر على 24 ألف و220 عبوة وقطعة مستلزمات طبية تشمل "كمامات ومطهرات وسرنجات" دون مستندات ومجهولة المصدر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.