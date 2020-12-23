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ضبط محصل كهرباء استولى على 350 ألف جنيه بقنا

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ضبط محصل كهرباء استولى على 350 ألف جنيه بقنا ضبط محصل كهرباء استولى على 350 ألف جنيه بقنا

مصراوي Masrawy

11:47 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ضبطت مباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، مراجع تحصيل كهرباء، لاتهامه بالاستيلاء على 350 ألف جنيه، بهندسة كهرباء دشنا في قنا.

تلقى اللواء عاصم الداهش، مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة، والعميد صلاح أبو سحلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، والعقيد حسن الإمام، وكيل الإدارة العامة لمباحث الأموال بجنوب الصعيد، إخطارًا بالقبض على محمد.ع 45 عامًا، مراجع تحصيل بهندسة كهرباء دشنا، لاتهامه بالاستيلاء على 350 ألف جنيه، قيمة فواتير الكهرباء، دون وجه حق.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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