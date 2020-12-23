بكراسي وشماسي.. محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعًا بالقيادات التنفيذية- صور

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كفر الشيخ- إسلام عمار:

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا في الهواء الطلق، كأول تجربة لعقد الاجتماعات بعيدًا عن القاعات المغلقة، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، ورؤساء المراكز والمدن.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع الخطة الاستثمارية، ومعوقات استكمالها في كافة المجالات، كما ناقش نسب التنفيذ في العديد من القطاعات الخدمية "الرصف، الكهرباء، الصرف الصحي، التربية والتعليم، الصحة".

وشدد اللواء نور الدين، على سرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية، للاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة أعمال الرصف، والتي شملت 117 طريقًا بطول 138 كيلو متر.