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20 مستشفى تستقبل مصابي كورونا في الغربية

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20 مستشفى تستقبل مصابي كورونا في الغربية 20 مستشفى تستقبل مصابي كورونا في الغربية

مصراوي Masrawy

11:42 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الغربية- مروة شاهين:

كشف مصدر بمديرية الصحة بالغربية عن تحويل 20 مستشفى بمراكز ومدن المحافظة، إلى مستشفيات عزل وفرز لحالات إصابات المستجد.

وكشف المصدر أن هذا الإجراء جاء بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا واستمرارها بالارتفاع خلال شهري يناير وفبراير، مؤكدًا أن تحويل هذا العدد إلى مستشفيات عزل وفرز هو نوع من أنواع الاستعدادات لمواجهة تزايد الحالات المحتمل خلال الفترة المقبلة.

وجاءت المستشفيات التي جرى تحويلها لمقرات عزل كالتالي..

مستشفى المنشاوي العام

مستشفى كفر الزيات العام

مستشفى المحلة العام

مستشفى زفتى العام

مستشفى سمنود العام

مستشفى بسيون المركزي

مستشفى قطور المركزي

مستشفى السنطة المركزي

مستشفى صدر طنطا

مستشفى صدر المحلة

مستشفى حميات المحله

مستشفى حميات كفر الزيات

مستشفى حميات زفتى

مستشفى حميات بسيون

مستشفى حميات طنطا

مستشفى مبرة المحلة

مستشفى مبرة طنطا

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