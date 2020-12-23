126 فرصة عمل بتمويل 16 مليون جنيه بمبادرة مشروعك في المنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، ساهم في توفير 126 فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر سبتمبر الماض، عبر تنفيذ 93 مشروعًا متنوعًا بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق مع البنوك المصرية بقيمة إجمالية تصل إلى 16 مليون و185 ألف و900 جنيه.

وأكد المحافظ أن المبادرة تهدف لتنمية المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق "مستثمر صغير جديد".