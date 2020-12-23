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ضبط مدير مطحن بحوزته 5 آلاف شيكارة دقيق ناقصة الوزن

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ضبط مدير مطحن بحوزته 5 آلاف شيكارة دقيق ناقصة الوزن ضبط مدير مطحن بحوزته 5 آلاف شيكارة دقيق ناقصة الوزن

مصراوي Masrawy

11:50 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

ضبطت شرطة بمديرية أمن الغربية، (المدير المسئول عن مطحن لتعبئة الدقيق البلدي)، بحوزته (251,5 طن "دقيق بلدي" مدعم) مخصص للمخابز البلدية بها نقص في الأوزان بمقدار 230 جرام في الشيكارة الواحدة زنة 50 كيلو جرام بإجمالي نقص وزن (1,157 طن) تمهيداً لتوزيعها على المخابز البلدية بغرض الغش والتدليس وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية، (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص")، بحوزته (7,5 طن "دقيق فاخر") بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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