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أبرزها 12 طن لحوم.. شرطة تضبط 1561 قضية متنوعة

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أبرزها 12 طن لحوم.. شرطة التموين تضبط 1561 قضية متنوعة أبرزها 12 طن لحوم.. شرطة تضبط 1561 قضية متنوعة

مصراوي Masrawy

11:48 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1561) قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات) بمحافظة القاهرة، (12,35 طن "مقطعات دواجن") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية "حروق تجميد" وتشكل خطراً على الصحة العامة (3,5 "طن سلع غذائية" -أرز – توابل – زيت طعام") بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية، بحوزته (2,2 طن لحوم مُجمدة) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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