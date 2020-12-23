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بقيمة 2 مليون جنيه.. ضبط 300 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في البحيرة

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بقيمة 2 مليون جنيه.. ضبط 300 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في البحيرة بقيمة 2 مليون جنيه.. ضبط 300 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في البحيرة

مصراوي Masrawy

11:47 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني – الأمن العام" ومديرية أمن البحيرة، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بطريق "الإسكندرية/ القاهرة" الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وبحوزتهما (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30كيلو جرام - مبلغ مالي- هاتفي محمول).

وتقدر القيم المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,100,000 اثنان مليون ومائة ألف جنيه) تقريباً.

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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