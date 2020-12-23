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خلال حملات أمنية مُكثفة.. ضبط 61 سائقاً لتعاطيهم المُخدرات خلال القيادة -(صور)

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خلال حملات أمنية مُكثفة.. ضبط 61 سائقاً لتعاطيهم المُخدرات خلال القيادة -(صور) خلال حملات أمنية مُكثفة.. ضبط 61 سائقاً لتعاطيهم المُخدرات خلال القيادة -(صور)

مصراوي Masrawy

11:46 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (القاهرة – الدقهلية – المنوفية – الشرقية – الغربية – كفرالشيخ – البحيرة – الإسماعيلية – بورسعيد – جنوب سيناء – الفيوم – المنيا – قنا – الأقصر ) عن فحص (886) حالة بين السائقين تبين إيجابية (61) حالة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في فحص قائدي المركبات لحماية أرواح المواطنين.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقي المركبات، من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

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