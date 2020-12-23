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الداخلية: تحرير 6309 مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة

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الداخلية: تحرير 6309 مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة الداخلية: تحرير 6309 مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة

مصراوي Masrawy

11:45 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم اعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 6309 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2690 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 276 مخالفة السير بدون تراخيص، 26 مخالفة شروط التراخيص، 20 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

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