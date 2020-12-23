ضبط شخصين لسرقتهما محول كهرباء خاص بأعمدة الإنارة في أسيوط

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على شخصين، لقيامهما بسرقة محول كهرباء خاص بأعمدة الإنارة، في أسيوط.

البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز تمكنت من ضبط (شخصين، مقيمان بدائرة المركز)، وبحوزتهما (محول كهربائي خاص)، بأعمدة الإنارة المتواجدة على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز، أثناء قيامهما بتحميله على تروسيكل "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.