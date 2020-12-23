كامل العوضي نائبًا لرئيس "الإياتا" في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، اليوم الأربعاء، تعيين كامل العوضي، نائبًا للرئيس الإقليمي للاتحاد في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، اعتبارًا من الأول من مارس المقبل؛ ليخلف محمد علي البكري الذي سيتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء والخدمات المالية والرقمية في "الإياتا"، اعتبارًا من مارس أيضًا؛ ليخلف أليكس بوبوفيتش، إثر تقاعده.

وكان العوضي قد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية، منذ نوفمبر 2018 حتى أغسطس 2020، متوجًا بذلك مسيرته المهنية التي استمرت 31 عامًا في الخطوط الجوية الكويتية، والتي عمل خلالها نائبًا للرئيس التنفيذي ورئيسًا للعمليات، كما شغل العوضي عدة مناصب في مجالات السلامة والأمن وإدارة الجودة وتخطيط الموارد المؤسسية.

ويقود العوضي أنشطة الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من مكتبها الإقليمي في العاصمة الأردنية عمّان، إلى جانب انضمامه إلى فريق القيادة الاستراتيجية للاتحاد الدولي للنقل الجوي.

ومن جانبه، قال ألكسندر دي جونياك، رئيس "الإياتا": لقد أسهم محمد علي البكري خلال فترة توليه منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال الأعوام الأربعة الماضية في تعزيز مكانة وخدمات "الإياتا"، ونجح في تأسيس فريق إقليمي محترف ومتمكن قادر على الاستمرار في المرحلة المقبلة".

وأضاف دي جونياك: سيُسهم انضمام كامل العوضي في مواصلة التطور خلال المرحلة المقبلة، وذلك عبر الاستفادة من خبرته العريقة في قطاع الطيران، وبخاصة على المستوى الإقليمي، وهو ما سيكون عنصرًا فاعلًا في قيادة أنشطة "الإياتا" بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط؛ وبخاصة خلال هذه الأوقات الصعبة، وبصفته شغل منصب الرئيس التنفيذي سابقًا، فهو على دراية كاملة باحتياجات شركات الطيران من الاتحاد، كما يتمتع بالكفاءة والتصميم اللازمَين لتجاوز تطلعات الأعضاء؛ خصوصًا في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا.

ومن جهته، قال كامل العوضي: "أفخر بانضمامي إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي والعمل لدى منطقة إفريقيا والشرق الأوسط التي تتطلب كغيرها من مناطق العالم أن تكون قطاع نقل جوي قوي وجاهز؛ لبدء مرحلة الانتعاش الاقتصادي خلال التعافي من آثار "كوفيد-19".

وأضاف العوضي: "أولويات إنعاش قطاع الطيران واضحة بالنسبة إلى الاتحاد باعتبارها المحور الرئيسي، ولا مجال لإضاعة الوقت؛ إذ يتوجب أن نساعد الحكومات على إعادة فتح الحدود دون تطبيق إجراءات الحجر الصحي، ونحتاج إلى التأكد من أن القطاع جاهز لتوسيع نطاق العمليات بأمان وتنفيذ المعايير العالمية التي ستحافظ على سلامة الركاب والطواقم خلال انتشار الوباء وما بعده".

ويحمل العوضي من دولة الكويت، درجة الماجستير في إدارة الأعمال في إدارة الطيران من كلية إدارة الأعمال في تولوز، وشهادة الهندسة في إدارة صيانة الطائرات من كلية التدريب للخدمات الجوية (AST) في المملكة المتحدة.