أخبار عاجلة

توصيل الغاز الطبيعي لـ21 مخبزً بلديًا في طما بسوهاج -
بعد تعديله.. الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالشرقية (صور) -
رئيس المحكمة الدستورية يلقي كلمة الافتتاح في مؤتمر الأعمال الختامية لدار الإفتاء.. غدًا -
عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة" -
وزير التموين: ننتج 72 مليون رغيف خبز يوميا -
"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا -
أمين "القوى العاملة" بالبرلمان: قانون العمل الجديد في مقدمة أولويات المجلس خلال المرحلة المقبلة -
مع تزايد إصابات "كورونا".. وزير الصحة الأسبق: من الممكن أن يكون هناك إغلاق جزئي للحفاظ على الاقتصاد -
٢٤ يناير.. الحكم في دعوى منع محمد رمضان من الغناء والتمثيل -
٢٤ يناير.. الحكم في دعوى منع محمد رمضان من الغناء والتمثيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

3 ثوان فاصلة عن الموت!

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الصين تفتتح جسرا من طابقين يربط بين منحدرين

الصين تفتتح جسرا من طابقين يربط بين منحدرين

الآلاف عالقون على الحدود البريطانية

الآلاف عالقون على الحدود البريطانية

العمليات المشتركة: بغداد آمنة وغير مهددة

العمليات المشتركة: بغداد آمنة وغير مهددة

لحظة غرق سفينة إنزال إيرانية قرب مضيق هرمز

لحظة غرق سفينة إنزال إيرانية قرب مضيق هرمز

شبكة عيون الإخبارية